‘File’de derbi heyecanı

3 takımın tek devreli lig usulüne göre mücadele edeceği Erkekler Bölgesel Voleybol Lig Çorum Grubu'nda bugün ilk maç oynanacak. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Sungurlu Eğitim Gençlikspor ve Karabük Anadolu Voleybol'un mücadele ettiği Çorum grubunda bugün Çorum'un iki temsilcisi Çorum Belediyesi GSK ile Sungurlu Eğitim Gençlikspor kozlarını paylaşacak. Bu önemli karşılaşma bugün saat 14.30'da Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Karabük temsilcisi ise BAY geçecek.

(Spor Servisi)

