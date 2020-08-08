‘File'de rakipler belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kadınlar 2.Ligi'nde mücadele edecek olan Çorum Voleybol Spor Kulübü ile Osmancık Belediyespor'un, TVF Erkekler 2.Ligi'nde Çorum'u temsil edecek olan Sungurlu Belediyespor'un gruplarını ve rakiplerini açıkladı. TVF'den yapılan açıklamada Çorum Voleybol Spor Kulübü ile Osmancık Belediyespor geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine 7. Grup'ta mücadele edeceği belirtildi. Sultanların grubunda yer alan takımlar şu şekilde; Kastamonu Doğa Gençlik, Ordu Çamlıkspor, Ordu Fatsa Halk Eğitim Merkezi, Ordu Ünyegücü, Rize Fındıklı Tenis Doğa, Tokat Erbaa Gençlikspor, Trabzon İskofyaspor.

Erkekler 2.Ligi'nde mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor ise 2.Grup'ta mücadele edecek. Sungurlu Belediyespor ise grupta Ankara temsilcilerinden Anadolu Voleybol, Halkbank, SGK, TED Ankara Kolejliler, TVF Spor Lisesi, Ziraat Bankası, Çankırı Birlik ve Zonguldak DSİ ile kozlarını paylaşacak.

HEYECAN 25 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2.Lig'te 1.devrenin 25 Ekim'de başlayacağını, 20 Aralık'ta oynanacak son hafta maçları ile ilk yarının tamamlanacağını duyurdu. İkinci yarı heyecanın ise 10 Ocak'ta başlayıp, 7 Mart tarihinde oynanacak maçların ardından normal sezonun sona ereceğini belirtti.

TVF 2.Lig’de fikstür çekimi ise 10 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’de yapılacak.

(Rıfat KARA)