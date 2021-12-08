Fettahoğlu idmanda

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Muhammet Fettahoğlu dün itibariyle antrenmanlara başladı.

Geçtiğimiz 4 Ağustos’ta, İstanbul’da kalça kemiğinden ameliyat olan ve yaklaşık 5 aydır takımdan uzak kalan Muhammet Fettahoğlu sahalara döndü. Deneyimli orta saha oyuncusu dünkü antrenmanda takımdan ayrı Fizyoterapist Semihcan Aydın nezaretinde çalışmalara başladı.

Bir süre bireysel antrenmanlar yapacak olan Fettahoğlu, daha sonra takımla çalışacak.

(Rıfat KARA)

