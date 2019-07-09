Ferhat Yiğit Kırkpınar’da şampiyon

Edirne Sarayiçi’nde 3 gün süren Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine bu yıl farklı boylarda 2380 pehlivan katıldı. Teşvik 1 boyda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü pehlivanı Ferhat Yiğit, 170 güreşçi arasında karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, şampiyon olan Ferhat Yiğit’i tebrik ettiler.

EREN KALKAN ÜÇÜNCÜ

Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde ermeydanına çıkan Çorumlu pehlivanlardan Eren Kalkan da üçüncü olup bronz madalyanın sahibi olurken, gelecekle ilgili umut verici bir derece elde etti.

KARAMAN ÇEYREK FİNALDE ELENDİ

Çorum’un son yıllardaki yükselen değerlerinden başpehlivanlık için güreşen Sungurlulu pehlivan Ünal Karaman, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Karaman, çeyrek finalde Kırkpınar eski şampiyonlarından Mehmet Yeşil Yeşil’e yenildi ve elendi.

GÜRBÜZ ÜÇÜNCÜ KEZ BAŞPEHLİVAN

Öte yandan, başpehlivanlık müsabakasında Ali Gürbüz ile Orhan Okulu karşılaştı. İki Antalyalı pehlivanın çekişmeli geçen müsabakasında 40 dakikalık normal süre berabere bitti. Altın puanlamada rakibine üstünlük sağlayan Ali Gürbüz kariyerinde üçüncü kez Kırkpınar başpehlivanlığını kazandı.