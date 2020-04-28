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Fenerbahçeli yıldızdan İskilip’e yardım eli

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Garry Rodrigues İskilip’te yardıma muhtaç ailelere destekte bulundu.

28 Nisan 2020 Salı 22:43
Fenerbahçeli yıldızdan İskilip’e yardım eli

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de forma giyen bir çok futbolcu yardıma muhtaç ailelere destekte bulunmayı ihmal etmiyor. Bu yardım kampanyasına en son katılan isim Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki yıldızı Garry Rodrigues oldu. Deneyimli futbolcu İskilip Kızılay Şubesine 170 koli gıda yardımında bulundu. Rodrigues’in gönderdiği yardım paketi İskilip Kızılay Şube Başkanı Mehmet Koca tarafından muhtaç ailelere dağıtıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Koca, “Ülkemizin büyük takımlarından biri olan Fenerbahçe’de forma giyen Garry Rodrigues şubemize bağış yaparak salgın nedeniyle zor süreçten geçen vatandaşlarımıza destek oldu. Yardım kolilerini 170 aileye ulaştırdık. Garry Rodrigues’e desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum” dedi.

(Rıfat KARA)

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