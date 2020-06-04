“Federasyonu mahkemeye veririz”

Bu talebe 1. 2.ve 3.Lig kulüpleri tepki gösterirken, en sert tepki Bayrampaşaspor’dan geldi. 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden İstanbul temsilcisinin Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv ligin kurulması halinde Türkiye Futbol Federasyonu’nu mahkemeye vereceklerini açıkladı.

Rezerv ligin kurulmasına karşı olduklarının altını çizen Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Süper Lig kulüplerinin geçmişte PAF takımları vardı. Sonra A2 takımları kuruldu. Daha sonra U21 takımları kuruldu. Buradaki statü yukarıdan aşağıya futbolcu vermekti. Sakatlıktan çıkan, forma şansı bulamayan oyuncular forma giyebiliyordu. Şimdi de ‘Bizim birer tane ikinci takımımız olsun ve bu takımlar 3. Lig’de başlayıp, 1. Lig’e kadar yükselebilsin, sadece Süper Lig’e çıkmasın’ diyorlar.

Böyle olunca da 3. Lig’de 3 grup varken, grup sayısı 4’e çıkacak. 2. Lig’e yükselecek takım sayısı nasıl belli olacak? Bu durumda bir başka sıkıntı daha var. Mesela, Cizrespor ile Bayrampaşa şampiyonluk için mücadele ediyor ve o hafta Fenerbahçe 'nin ya da bir başka büyük takımın 3. Lig ekibinin Cizrespor ile maçı var. Üst takımdan bir futbolcu forma giydiği zaman nasıl olacak. Böyle bir durumda Galatasaray’ın 3. Lig takımı, Yomraspor ile oynarken kalede Muslera’yı, forvette Falcao’yu görünce şaşırmayacaksınız.

Bunun dışında Falcao pazar günü A takımla sahaya çıktıktan sonra, hafta içinde de rezerv takımda oynayabilecek. 3 sene sonra da 1. Lig'deki 18 takımın 7'si Süper Lig’deki takımların rezerv takımlarından oluşacak ama Süper Lig'e çıkamayacak.”

(Spor Servisi)