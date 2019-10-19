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“Favoriyiz, kazanacağız”

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, yarın Tarsus İdmanyurdu ile oynayacakları maça çok iyi hazırlandıklarını ve moral olarak çok iyi bir durumda olduklarını ifade ederken, galibiyetten başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

“Favoriyiz, kazanacağız”

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, yarın Tarsus İdmanyurdu ile oynayacakları maça çok iyi hazırlandıklarını ve moral olarak çok iyi bir durumda olduklarını ifade ederken, galibiyetten başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 00:15
“Favoriyiz, kazanacağız”

Saha ve seyirci avantajına sahip olduklarını ve bunu en iyi şekilde kullanacaklarını kaydeden deneyimli teknik adam, sabırlı bir oyun anlayışı ile galibiyete uzanacaklarına inandığını ifade ederken, “Şu anki moral motivasyonumuz ve maç öncesi hazırlığımız, sakatların da düzelmesiyle en üst seviyede. Başkanımız da parasal anlamda inanılmaz katkılar veriyor. Bu noktada moralimiz çok iyi.

Son 3 maçımızı kaçandık. Çok moralliyiz. Puan cetvelinin üst sıralarında yer alan zorlu ve güçlü bir rakiple oynayacağız. Favoriyiz ve kazanacağız. Tüm planlarımızı bu doğrultuda yaptık. Başka bir şey düşünmüyoruz. Kazanacağız. Saha ve seyirci avantajını lehimize çevireceğiz.

Bu maç, tam bir taktik maçı olacak. Sabırlı olacağız, her zaman dilimini hesaplayarak oynayacağız. Taraftarımızın da desteği ile kazanacağımıza inanıyoruz. Oyuncularıma güveniyorum.

Bu maç bizim açımızdan çok büyük bir öneme sahip. Bu yüzden, taraftarlarımızdan tribünleri doldurup sadece ve sadece takımlarına destek olmalarını istiyoruz. İnşallah onlara galibiyet sevinci yaşatacağız” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

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