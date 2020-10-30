“Fatsa’dan kayıpsız dönmek istiyoruz’

Çorum’un Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde ki temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü’nde antrenör Ali Haydar Teke, yarın oynanacak Fatsa Halk Eğitim Merkezi maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk maçında Kastamonu Doğa Gençlikspor’u iyi bir oyunla 3-0 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını ifade eden Teke, “Bu galibiyetimizin anlam kazanması için Fatsa deplasmanından da mutlaka kayıpsız dönmemiz gerekiyor. Grubumuzda Trabzon İskofyaspor, Ünyegücü ve Fatsa gibi güçlü takımlar var. Bu takımlar önemli bütçeler ile takımlarını kurdular. Bu takımlarla sezon sonuna kadar sıkı bir yarış içerisinde olacağız. Bu nedenle Fatsa maçı bizim açımızdan çok büyük önem arz ediyor. Fatsa maçı hazırlıklarını hafta içi yaptığımız antrenmanlar ile tamamladık. İnşallah iyi bir oyunla rakibimizi sahasında mağlup ederiz” dedi.

1.LİG’DEN TRANSFER

Transfer çalışmalarının da sıkı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Ali Haydar Teke, “Başkanımız Tuncay Yılmaz’ın katkıları ile önemli bir oyuncuyu kadromuza katmaya hazırlanıyoruz. 1.Lig’den smaçör mevkisinde oynayan bir oyuncu ile anlaşmaya vardık. Evraklarını federasyona gönderdik. Başkanımız Tuncay Yılmaz bu transferimiz ile ilgili hafta içi açıklama yapacak” ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)