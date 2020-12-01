Fatih Özcan: “Güvenim devam ediyor”

Tüm olumsuzluklara rağmen futbolcu grubuna güveninin devam ettiğini dile getiren Başkan Fatih Özcan’ın açıklamaları şöyle:

“2-2’lik beraberlikle sonuçlanan Anagold 24 Erzincanspor maçı sonrası kendi sosyal medya hesabımdan yapmış olduğum paylaşımın yanlış anlaşılmalara meydan vereceği düşüncesiyle ikinci bir açıklama yapma zarureti hissettim.

ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYLARINDAN BİRİ OLARAK GÖSTERİLEN BİR TAKIM KURDUK

Bilindiği üzere, sezon başında, hedefe oynayan, özellikle iç sahada coşkulu futbol oynayan, oynadığı futbolla hem Çorum FK sevdalılarını, hem de şahsımı mutlu edecek bir takım oluşturma hayalim vardı. Bu hayalim doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayıp, herkesin kağıt üzerinde şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösterdiği bir takım oluşturduk. Buna karşılık Kulüp Başkanı olarak benim de, teknik ekip ve futbolcu kardeşlerime vaadim onları maddi ve manevi anlamda mutlu etmekti.

TEK MUTSUZ OLAN BENİM

Bugün itibariyle de, teknik heyetten futbolcusuna, masöründen malzemecisine, hatta

tüm kulüp çalışanlarına maddi ve manevi olarak vaat ettiğim mutluluğu yaşatmak adına tüm vecibelerimi büyük ölçüde yerine getirmiş bulunmaktayım.

Ancak, üzülerek görüyorum ki, tek mutsuz olan Çorum FK sevdalıları ve Kulüp Başkanı olarak benim.

AMATÖRCE GOLLER YİYİYORUZ

Neredeyse ilk yarı bitmek üzere ve sadece sahamızda tek galibiyet almış olmamız beni derinden yaralıyor. Amatör takımların bile yemeyeceği goller yiyor, neredeyse hemen her maça 1-0 yenik başlıyoruz. Futbolda bu durumların olmasının muhtemel şeyler olduğunu biliyorum. Lakin bu kadar haftanın geride kalmış olmasına rağmen, son derece tecrübeli ve kaliteli futbolculardan kurulu bu kadronun kendi içerisinde çözüm bulamaması beni daha fazla üzmektedir. Çorum’a birçok eksikle gelmiş, 3 gün önce yorucu bir kupa maçı oynamış rakibimiz önünde 88. dakikada yenilen golle 2 puan kaybetmeyi kabullenemiyorum.

ÇORUMSPOR BENİM ÇOCUKLUK SEVDAM

Çorumspor benim çocukluk sevdamdır. Unutulmamalıdır ki, Kulüp Başkanlığı görevimin yanında ben aynı zaman da iyi bir Çorumspor taraftarıyım. Ve her zaman hayallerimin yanına mutlaka hedeflerimi koyarım. Sezon öncesinde kurduğum hayalimin yanına hedefimi koydum ve hayalime ortak olacak, belirlediğim hedefe bizleri ulaştıracak kardeşlerimi seçerek bu yola çıktım.

HAYALİMDEN VE HEDEFTEN UZAKLAŞTIK

Ancak, gerek kurduğum hayalimden, gerekse belirlediğim hedeften yavaş yavaş uzaklaşmaya başladık. Hafta sonu yapmış olduğum açıklamada anlatmak istediğim de işte tam olarak budur. Eğer buna bir 'dur' denilmezse istemeden de olsa bazı kararlar almak zorunda kalacağımın bilinmesini isterim.

FUTBOLCULARAGÜVENİM DEVAM EDİYOR

Bütün bu sitem dolu cümlelerime rağmen özellikle belirtmek isterim ki; mevcut oyuncu grubuma güvenim her şeye rağmen devam etmektedir.

3 Aralık Perşembe günü Trabzon deplasmanında karşılaşacağımız Hekimoğlu Trabzon maçı ile bu güvenimin boş yere olmadığını futbolcu kardeşlerimin göstereceğini umut ediyorum.”

Başkan Fatih Özcan, Erzincanspor maçından sonda kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Kimseye değil, kendime kızıyorum. Bu kadar profesyonel amatörü bir araya topladığım için. Bugün topladığım bu profesyonel amatörleri yarın dağıtmasını da bilirim. Yazıklar olsun…” ifadelerini kullanmıştı.

(Spor Servisi)