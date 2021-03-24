Fatih Ergün hedeflerinden bahsetti: ‘3 yıl içinde 3.Lig'

Yeni sezonda Çorum'u Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Osmancık Belediyespor'da Başkan Fatih Ergün, Amasya ve Çorum takımlarının yer aldığı 7.Bölge 3.Grubu değerlendirdi. Geçtiğimiz gün Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan 266 takımın gruplarını belirledi. Bu gelişme üzerine Çorum temsilcilerinden Osmancık Belediyespor ile Çimentospor'un Amasyaspor ve Merzifonspor ile 7.Bölge 3.Grup'ta mücadele edeceği açıklanırken, Osmancık Belediyespor Başkanı Fatih Ergün dengeli bir grup olduğunu söyledi. 2020-2021 sezonunun başta Çimentospor olmak üzere tüm takımlara hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Ergün, Osmancık Belediyespor olarak Çorum'u en iyi şekilde temsil edeceklerini de sözlerine ekledi. Hedefleri arasında Osmancık Belediyespor'u 3 yıl içerisinde 3.Lig'e taşımak olduğunu da vurgulayan Başkan Fatih Ergün, "Bu sezon ilimizi BAL'da temsil ederken, bir yandan da tesisleşme konusunda düğmeye basacağız. Ben göreve geldikten sonra her yerde bunu dile getirdim burada da söylemek istiyorum. 3 yıl içerisinde Osmancık Belediyespor'u 3.Lig'e çıkartmak en büyük hedeflerim arasında. Bu doğrultuda da çalışmalarımız devam ediyor. Bu sezon çok zor olacak. Son dönemde vakaların yeniden artması nedeniyle liglerin başlamadan iptal edilme durumu hala söz konusu. Olur da ligler başlar, maçlar oynanır ise gruptan şampiyon çıkmak yeterli sayılmayacak. Daha sonra grup merkezlerinde yine şampiyon olmak için mücadele etmek zorundayız. Yani zor bir sezon bizleri bekliyor” dedi.

(Spor Servisi)

