Fatih Erdin Ukrayna’da

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Olimpiyat elemeleri hazırlıklarını sürdüren Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımlarımız Oustandıng Ukraınıan Wrestlers and Coaches Memorial turnuvası için dün Ukrayna’ya gitti.

Bugün başlayacak turnuvada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu güreşçisi Fatih Erdin serbest stil 86 kiloda milli mayoyu giyecek.

Milliler, 1 Mart’ta yurda dönecek.

(Spor Servisi)