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Fatih Erdin bu kez kürsüye çıkamadı

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Macaristan’da düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası’nda serbest stil 82 kiloda ikinci olan ve büyükler kategorisinde katıldığı ilk Dünya Şampiyonası’nda madalya kazanan Çorumlu güreşçi Fatih Erdin, bu yıl erken veda etti.

Fatih Erdin bu kez kürsüye çıkamadı

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Macaristan’da düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası’nda serbest stil 82 kiloda ikinci olan ve büyükler kategorisinde katıldığı ilk Dünya Şampiyonası’nda madalya kazanan Çorumlu güreşçi Fatih Erdin, bu yıl erken veda etti.

22 Eylül 2019 Pazar 19:09
Fatih Erdin bu kez kürsüye çıkamadı

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 82 kiloda mindere çıkan Fatih Erdin iyi bir başlangıç yapmasına rağmen devamını getiremedi. Çorumlu güreşçi ilk turda Kanadalı Alexander Robert Moore’yi 7-2 yenerek ikinci tura yükseldi.

İkinci turda İspanyol Taimuraz Friev Naskidaeva ile karşılaşan Erdin, 9-9 biten karşılaşmada puan avantajıyla minderden yenik ayrıldı. İspanyol güreşçi çeyrek finalde yenildiği için Fatih Erdin repesaj şansını da kaybedip şampiyonaya veda etti.

(Hüseyin AŞKIN)

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