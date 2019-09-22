Fatih Erdin bu kez kürsüye çıkamadı

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Macaristan’da düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası’nda serbest stil 82 kiloda ikinci olan ve büyükler kategorisinde katıldığı ilk Dünya Şampiyonası’nda madalya kazanan Çorumlu güreşçi Fatih Erdin, bu yıl erken veda etti.