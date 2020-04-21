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Evde satranç turnuvası

Çorum Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklara yönelik önemli bir etkinlik gerçekleştiriyor. Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte düzenlenecek turnuva Türkiye’nin her yerinden çocukların katılımına açık olacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar, satranç turnuvasıyla da ödülleri toplayacak.

21 Nisan 2020 Salı 22:55
Evde satranç turnuvası

3 kategoride gerçekleşecek olan Çorum Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yıldırım Satranç turnuvasının internet üzerinden yapılacağını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye’nin her yerinden çocukların yarışmaya bir tıkla katılabileceklerini dile getirdi. 10 yaş altı, 14 yaş altı ve açık turnuva olarak gerçekleştirecekleri turnuvaya tüm çocukların katılımını dileyen Başkan Aşgın, “Çorum sevginin kardeşliğin sporun ve aynı zamanda satranç sporunun da merkezi. Yeryüzündeki tüm çocukların bayramı olan 23 Nisan’da yine yeryüzündeki tüm çocuklar mutlu olsunlar, gülsünler istiyoruz. Satranç turnuvamız sonunda dereceye giren evlatlarımızın ödüllerini kargo ile evlerine kadar ulaştıracağız. Dereceye giren ilk 4 kişiye madalya, ilk 10 kişiye ise sürpriz ödüllerimiz olacak” dedi.

Başkan Aşgın, “Sevgili Çocuklar, online katılımla gerçekleştirilecek olan Çorum Belediyesi Ödüllü Yıldırım Satranç Turnuvasına katılımlarını bekliyorum” diyerek tüm çocukları turnuvaya davet etti.

BAŞVURULAR İNTERNET ORTAMINDAN

Çorum Belediyesi tarafından Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile düzenlenecek olan satranç turnuvasının başvuruları da internet ortamından yapılacak.

14 yaş altı kategori için https://lichess.org/tournament/UZ92xbbY, 10 yaş altı kategori için https://lichess.org/tournament/4p8VAEcC ve açık kategori için ise https://lichess.org/tournament/CzI2vpdC adreslerinden başvurular alınmaya başladı. Turnuva, 23 Nisan Perşembe günü saat 13.00’da başlayacak.

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