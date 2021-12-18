Evde kazanma zamanı

2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 18.hafta maçında yarın son haftaların formda takımlarından Adıyaman Futbol Kulübü’nü konuk edecek.

Deplasmanda aldığı başarılı sonuçlara karşılık evinde zorlanan ve son 3 iç saha maçında galibiyet sevinci yaşayamayan Çorum FK, Adıyaman maçında şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor. Adıyaman’ı yenerek iç saha sendromunu bitirmeye odaklanan kırmızı siyahlı ekipte tüm planlar 3 puan üzerine yapıldı.

Yarınki maç öncesinde, Çorum FK’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Yaşanan teknik direktör kıyımının ardından, Cüneyt Dumlupınar’la istediği sonuçları almaya başlayan Adıyaman Futbol Kulübü’nde ise hesaplar puan üzerine yapılmış durumda. Son 4 maçın 3’ünü kazanan sarı yeşilli ekip, Çorum’dan puanla ayrılarak son haftalardaki yükselişini devam ettirmeyi hedefliyor.

31 puanlı 4.sıradaki Çorum FK ile 13 puanlı 17.sıradaki Adıyaman Futbol Kulübü arasında yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Kocaeli bölgesi hakemlerinden Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta, Güldibi’nin yardımcılıklarını ise Kocaeli bölgesinden Burak Celep ve Eskişehir bölgesinden İlke Akman yapacak. Yine Eskişehir bölgesinden Semih Kurt da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

