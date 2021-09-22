Evde galibiyet hasreti
Çorum FK, evinde oynadığı son 3 resmi maçta galibiyet sevinci yaşayamazken, yenilmedi de. İç sahadaki son galibiyetlerini geçen sezonun 36.haftasında Zonguldak Kömürspor’u 1-0 yenerek alan kırmızı-siyahlılar, sonrasında oynadıkları maçlarda Sarıyer ve Sakaryaspor’la 0-0, Diyarbekirspor’la da 1-1 berabere kaldılar.
Bu sezon, 2.Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 3.hafta maçında konuk ettiği Sakaryaspor’la 0-0 berabere kalırken, iç sahada kazanamama serisi 3 maça çıktı.
162 GÜNDÜR
KAZANAMIYOR
Ligdeki son iç saha galibiyetini geçtiğimiz sezonun 36.haftasında, Zonguldak Kömürspor’u 33.dakikada Sinan Kurumuş’un attığı golle 1-0 yenerek alan Çorum FK, 28 Nisan 2021’de aldığı bu galibiyetten sonra bir daha evinde galip gelemedi. Geçen sezonun son iç saha maçında Sarıyer’le golsüz berabere kalan Çorum FK, bu sezon sahasında oynadığı ilk maçta da Diyarbekirspor’la 1-1 berabere kaldı.
Geçtiğimiz Pazar günü 3.hafta maçında Sakaryapor’u konuk eden Çorum FK, 66 dakika 10 kişi mücadele ettiği maçın 0-0 bitmesi üzerine iç saha galibiyet hasreti 3 maça çıkmış oldu.
25 Eylül Cumartesi günü Manisa deplasmanında Turgutluspor’la karşılaşacak olan Çorum FK, 2 Ekim Cumartesi günü Serik Belediyespor’la oynayacağı maçı kazanarak iç saha galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.
(Hüseyin AŞKIN)