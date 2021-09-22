Evde galibiyet hasreti

Bu sezon, 2.Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 3.hafta maçında konuk ettiği Sakaryaspor’la 0-0 berabere kalırken, iç sahada kazanamama serisi 3 maça çıktı.

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KAZANAMIYOR

Ligdeki son iç saha galibiyetini geçtiğimiz sezonun 36.haftasında, Zonguldak Kömürspor’u 33.dakikada Sinan Kurumuş’un attığı golle 1-0 yenerek alan Çorum FK, 28 Nisan 2021’de aldığı bu galibiyetten sonra bir daha evinde galip gelemedi. Geçen sezonun son iç saha maçında Sarıyer’le golsüz berabere kalan Çorum FK, bu sezon sahasında oynadığı ilk maçta da Diyarbekirspor’la 1-1 berabere kaldı.

Geçtiğimiz Pazar günü 3.hafta maçında Sakaryapor’u konuk eden Çorum FK, 66 dakika 10 kişi mücadele ettiği maçın 0-0 bitmesi üzerine iç saha galibiyet hasreti 3 maça çıkmış oldu.

25 Eylül Cumartesi günü Manisa deplasmanında Turgutluspor’la karşılaşacak olan Çorum FK, 2 Ekim Cumartesi günü Serik Belediyespor’la oynayacağı maçı kazanarak iç saha galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

(Hüseyin AŞKIN)

