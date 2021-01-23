Evde 15, dışarıda 11

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, sezonun ilk yarısında iç saha maçlarında daha başarılı sonuçlar aldı.

İlk yarıda 18 maça çıkan Çorum Futbol Kulübü, 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi alırken, 26 puan topladı. Bu maçlarda 38 gol atıp 25 gol yiyen Çorum Futbol Kulübü, tarihinin en çok gol atığı ve gol yediği sezonu geçiriyor.

EVDE 15 PUAN

Çorum Futbol Kulübü, 26 puanın 15’ini evinde oynadığı maçlarda topladı. Kırmızı-siyahlılar, iç sahada oynadıkları 9 maçta 4 galibiyet alırken, Niğde Anadolu FK ve Gümüşhnespor’u 4-0, Şanlıurfapor’u 5, Hacettepespor’u da 2-0 yendiler. Afjet Afyonspor’la 1-1, 24 Erzincanspor ve Amed Sportif Faaliyetler’le de 2-2 berabere kalarak 3 beraberlik alan Çorum Futbol Kulübü, 15 puan topladı. Evinde Manisa FK’ya 3-2, Ankara Demirspor’a ise 3-2 yenilen Çorum Futbol Kulübü, 2 mağlubiyet aldı.

Kırmızı-siyahlılar, 18 maçta attıkları 38 golün 23’ünü iç sahada atarken, yedikleri 25 golün de 12’sini yine iç sahada kalelerinde gördüler.

DEPLASMANDA 3 GALİBİYET, 2 BERABERLİK 4 YENİLGİ

Çorum Futbol Kulübü, deplasmanda da 9 maç oynadı. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda İnegölspor ve Kahramanmaraşspor’u 3-2, Sancaktepe FK’yı da 6-0 yenerek 3 galibiyet alırken, Sarıyer’le 1-1, Uşakspor’la da 2-2 berabere kalarak 2 beraberlik alırken, toplamda 11 puan topladı.

Kırmızı-siyahlılar, 38 golün 15’ini deplasman maçlarında kaydeden Çorum FK, toplamda yediği 25 golün de 12’isini rakip sahalarda kalelerinde görürken, Ergene Velimeşe, Hekimoğlu Trabzon ve Zonguldak Kömürspor’a 1-0, Kocaelispor’a da 3-0 olmak üzere 4 de yenilgi aldılar.

ÇORUM FK’NIN İLK YARI MAÇLARI

Manisa FK…1-3

Kocaelispor..0-3 (D)

A.Afyonspor..1-1

İnegölspor…..3-2 (D)

Niğde A.F.K…4-0

E.Velimeşe…0-1 (D)

A.Demir……2-3

24 Erzincan…2-2

H.Trabzon….0-1 (D)

Şanlıurfaspor..5-1

Uyakspor…..2-2 (D)

Hacettepespor..2-0

Zonguldak K…0-1 (D)

Gümüşhanespor..4-0

Sarıyer……….1-1 (D)

Sancaktepe…..6-0 (D)

Amed S.F…….2-2

K.Maraşspor…3-2 (D)