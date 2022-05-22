Esma Gökülü’ye bir altın da Vali Çiftçi’den

Olimpiyat ikincisi Esma Gökülü, Spordan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Belediyesi Gençlik ve spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, Esma Gökülü’nün antrenörleri Şeyda Aydoğan ve Savaş Taştan, Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ettiler. Vali Çiftçi, elde ettiği başarıdan dolayı Esma Gökülü’yü altınla ödüllendirip, başarılarının devamını diledi.

(Hüseyin AŞKIN)

