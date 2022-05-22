Esma Gökülü’ye bir altın da Vali Çiftçi’den
Brezilya’da düzenlenen 24.İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda, judo branşında ikinci olup, ülkemize gümüş madalya kazandıran Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü judocusu Esma Gökülü, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan sonra, Vali Mustafa Çiftçi tarafından da altınla ödüllendirildi.
Spor 22.05.2022, 18:52
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Olimpiyat ikincisi Esma Gökülü, Spordan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Belediyesi Gençlik ve spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, Esma Gökülü’nün antrenörleri Şeyda Aydoğan ve Savaş Taştan, Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ettiler. Vali Çiftçi, elde ettiği başarıdan dolayı Esma Gökülü’yü altınla ödüllendirip, başarılarının devamını diledi.
(Hüseyin AŞKIN)
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