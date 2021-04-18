Ertuğrul sezonu kapattı

ERTUĞRUL’UN DURUMU CİDDİ

Sportif Direktör İsmail Atalay Baydur’un sakatların durumlarıyla ilgili verdiği bilgilere göre, Ertuğrul’un iç menüsküsünde yırtık, kıkırdakta ödem, ön çapraz bağda kısmi yırtık ve ödem var. Bir cerraha görünmesi gereken Ertuğrul’un MR görüntüsüne göre iyileşme süreci 3-4 hafta. Ligde normal sezonun tamamlanmasına 4 maç kalırken, Çorum FK Play-Off’a kalamaması halinde Ertuğrul sezonu kapatmış oluyor.

TARIK 2 HAFTA YOK

Sol üst adalesinde fasya yırtığı tespit edilen Tarık Mayhoş’un iyileşme süresi 2 hafta. Tarık, Hacattepespor ve Zonguldak Kömürspor maçlarında forma giyemeyecek.

Uşakspor maçı öncesinde sağ gözüne top çarpan ve bu yüzden maçta forma giyemeyen Mikail Albayrak’ın tedavisi devam ediyor. Antrenmanlara çıkmayan Mikail’in bugün yapılacak olan doktor kontrolünden sonra durumu netlik kazanacak.

Sakatlıktan yeni çıkan Salih Zafer Kurşunlu’nun ise sol dizinde tekrarlayan ağrısı bulunuyor. 2 gün istirahat etmesi uygun görülen ve hafta sonu antrenmanlara çıkmayan Salih Zafer’in bugün idmana katılması bekleniyor.

Ertuğrul ve Tarık’ın sakatlanmaları üzerine Çorum FK’da oynayabilecek durumda olan orijinal bek oyuncusu kalmadı.

(Hüseyin AŞKIN)

