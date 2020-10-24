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Ergene’ye bileniyorlar

Çorum Futbol Kulübü'nde Ergene Velimeşespor maçı hazırlıkları dün yapılan tek antrenman ile devam etti.

Spor 24.10.2020, 00:24
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Ergene’ye bileniyorlar

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 1 No'lu Saha'da saat 14.00'de gerçekleşen antrenmana özel izinli olan Mehmet Sedef ile Muhammet Fettahoğlu katılmadı. Diğer futbolcuların hazır bulunduğu antrenman gruplar halinde düz koşular ile başlarken, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde yarı sahada oyunsal taktik çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

FK'da Ergene Velimeşe hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.

(Spor Servisi)

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