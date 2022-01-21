Ergene Velimeşe ile dördüncü kez

Profesyonel liglerdeki 10. sezonunu geçiren Çorum FK, Ergene Velimeşespor’la ilk kez 2020-2021Sezonunda aynı grupta yer aldı. İki takım, ilk kez ligin 7.haftasında, Ergene Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelirken, 28 Ekim’de oynanan maçta evsahibi ekip 19.dakikada Eser Akbaş’ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sezonun 26.haftasında Çorum’da oynanan maçı ise Çorum FK 3-0 kazandı. 4 Mart 2021’de Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 14.dakikada Umut Kaya, 20.dakikada Sinan Kurumuş, 83.dakikada ise Ömer Bozan attı.

Bu sezon da aynı grupta yer alan iki takım arasında 2.haftada Tekirdağ Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçı Çorum FK 4-0 kazandı. 12 Eylül’de oynanan maçta, Çorum FK’ya farklı galibiyeti getiren golleri 25 ve 45+2.dakikalarda Halil İbrahim Sönmez, 59.dakikada Batuhan Er ve 69.dakikada İsmet Benli attı.

(Hüseyin AŞKIN)

