Erdi, eski takımına karşı duvar ördü
Çorum FK’nın devre arasında Sarıyer’den transfer ettiği kaleci Erdi, eski takımına karşı son derece başarılı bir maç çıkarttı. Deneyimli file bekçisi, yaptığı kritik kurtarışlarla maçın golsüz bitmesinde baş rol oynadı.
Spor 09.05.2021, 22:58
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Çorum FK ile Sarıyer arasında Cumartesi günü Çorum’da oynanan normal sezonun son maçı golsüz eşitlikle biterken, kalecilerin performansı ön plana çıktı.
Çorum FK’nın devre arasında Sarıyer’den transfer ettiği kaleci Erdi, eski takımına karşı yaptığı kritik kurtarışlarla maçın golsüz bitmesinde baş rol oynarken, iki takımın da birer topu direkten döndü.
(Spor Servisi)
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