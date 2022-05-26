Enes Kavlu Türkiye şampiyonu

Güreş Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan U15 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası, Bursa’da devam ediyor. Belediye İskilip Spor Kulübü güreşçisi Enes Kavlu, altın madalyaya uzandı.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen ve 56 ilden 1.100 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, 52 kiloda mücadele eden Enes Kavlu, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı.

Kavlu, finalde, İstanbul temsilcisi Sancaktepe Belediyespor’un güreşçisi Yasin Uzun’la karşılaştı. İstanbullu güreşçi karşısında da fırtına gibi esen Kavlu, rakibini 10-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Enes Kavlu, elde ettiği bu başarıyla, Temmuz ayında Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

SÜLÜK’TEN KUTLAMA

Öte yandan, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Enes Kavlu’nun Türkiye şampiyonu olması üzerine bir açıklama yaptı. Sülük, “Türk gençliğine yaptığımız destekler sonrası başarılı olmaya devam ediyoruz. Bursa’da düzenlenen U15 Türkiye Şampiyonasında, altın madalya alarak Türkiye şampiyonu olan Belediye İskilip Spor Güreş Takımı sporcumuz Enes Kavlu’yu, Türkiye beşincisi olan Samet Aslan’ı ve milli takım antrenörümüz Adem Uysal’ı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun yiğitler” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

