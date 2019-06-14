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Enes Kavlu da Türkiye Şampiyonu

Ankara’da düzenlenen Küçük Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Ferhat Yiğit’in şampiyon, Y.Emre Battal’ın ise üçüncü olmasından sonra 11-13 yaş grubunda da 34 kiloda Enes Kavlu Türkiye şampiyonluğunu, 78 kiloda ise Bekir Ünal Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Enes Kavlu da Türkiye Şampiyonu

Ankara’da düzenlenen Küçük Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Ferhat Yiğit’in şampiyon, Y.Emre Battal’ın ise üçüncü olmasından sonra 11-13 yaş grubunda da 34 kiloda Enes Kavlu Türkiye şampiyonluğunu, 78 kiloda ise Bekir Ünal Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

14 Haziran 2019 Cuma 21:20
Enes Kavlu da Türkiye Şampiyonu

Güreş Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programı gereğince Ankara’da düzenlenen Küçük Minikler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’na Çorum’dan katılan güreşçiler iki madalya daha kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen ve yurt genelinden 630 güreşçinin katıldığı Türkiye Şampiyonası’nda, 13 yaş kategorisinde mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden Ferhat Yiğit’in 52 kiloda tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu, aynı yaş kategorisinde 30 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden Yunus Emre Battal’ın ise 30 kilonun madalya mücadelesini kazanarak Türkiye üçüncülüğünü elde etmesinden sonra yine Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Enes Kavlu ve Bekir Ünal da kürsüye çıktı.

KAVLU ‘EN TEKNİK SPORCU’

11-13 yaş kategorisi 34 kiloda mindere çıkan Enes Kavlu da tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, aynı zamanda şampiyonanın en teknik sporcusu seçildi.78 kiloda Bekir Ünal ise Türkiye üçüncüsü oldu.

(Rıfat KARA)

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