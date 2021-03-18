En zorlu dönemeç

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, 29.hafta maçında bugün kendisi gibi Play-Off’u kovalayan Amed Sportif Faaliyetler’le son derece kritik bir maç oynayacak.

Son 6 maçında 14 puan toplayan ve yenilgi yüzü görmeyen Çorum FK, yükselişini bugün Diyarbakır’da da sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Sancaktepe FK karşısında aldığı 5-0’lık galibiyetin moraliyle Diyarbakır’dan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefleyen kırmızı-siyahlılarda, kritik maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları süren Nafican Yardımcı, Salih Zafer Kurşunlu ve Mehmet Sedef bugünkü maçta da forma giyemeyecekler.

Özellikle sahasında aldığı başarılı sonuçlarla play-off yarışına tutunan Amed Sportif Faaliyetler’de ise işler yolunda gitmiyor. Son 2 maçını kaybeden Diyarbakır ekibi, Çorum FK karşısında kötü gidişe son vermenin hesaplarını yaparken, zorlu maç öncesinde önemli bir eksiği bulunmuyor.

44 puanlı 7.sıradaki Amed Sportif Faaliyetler’le 40 puanlı 10.sıradaki Çorum FK arasında bugün Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak maçı Aydın bölgesi hakemlerinden Eren Özyemişcioğlu yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta Özyemişcioğlu’nun yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Tolga Atasoy ve Uşak bölgesinden Melih Kurtuluş yapacak. Yine İzmir bölgesinden Emre Bulut da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Kritik karşılaşma, Misli.com’dan canlı yayınlanacak.

(Spor Servisi)