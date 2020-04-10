En golcü Kıvanç

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta yer alan Çorum Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenmeden önce 28 maç oynarken, 11 galibiyet, 3 beraberlik, 14 yenilgi aldı. Rakip fileleri 36 kez havalandıran Çorum temsilcisi kalesinde 42 gol görürken, topladığı 36 puanla 11.sırada yer aldı.

36 GOLDE 17 İMZA

28 karşılaşmada 36 gol atan Çorum Futbol Kulübü’nün bu golleri 17 farklı futbolcudan geldi. 22 yaşındaki forvet oyuncusu Kıvanç Kaya attığı 8 golle Çorum Futbol Kulübü’nün en golcü futbolcusu oldu. Kıvanç’ı 4’er golle Murathan Buruş ve Fatih Şerifoğlu izledi. Bu ikilinin ardından Muhammed Rıdvan Özdemir 3 golle takımına skor katkısında bulunurken, Ertuğrul Sancaktutan, Kerem Çağatay, Emrah Uzun ve Mikail Albayrak 2’şer gol kaydettiler.

Eren Tokat, Kerem Pala, Hakan Yağmurkaya, Berat Ali Genç, Volkan Akyıldız, Mete Yıldız, Talha Özler, Şaban Yılmaz Genişyürek ve Batuhan Demirel de Çorum Futbol Kulübü adına rakip fileleri 1’er kez havalandırarak takımlarına skor katkısında bulundular.

GOL ATANLARIN 6’SI AYRILDI

Çorum Futbol Kulübü adına gol atma başarısı gösteren 17 futbolcudan 11’i mevcut kadroda yer almaya devam ederken, Murathan Buruş, Fatih Şerifoğlu, Emrah Uzun, Eren Tokat, Hakan Yağmurkaya ve Berat Ali Genç ile yollar ayrıldı.

ÇORUM FK’NIN GOLCÜLERİ

FUTBOLCU GOL

Kıvanç Kaya 8

Murathan Buruş 4

Fatih Şerifoğlu 4

M.Rıdvan Özdemir 3

Ertuğrul Sancaktutan 2

Kerem Çağatay 2

Emrah Uzun 2

Mikail Albayrak 2

Eren Tokat 1

Kerem Pala 1

Hakan Yağmurkaya 1

Berat Ali Genç 1

Volkan Akyıldız 1

Mete Yıldız 1

Talha Özler 1

Şaban Y.Genişyürek 1

Batuhan Demirel 1