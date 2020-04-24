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“En geç Haziran ayında başlayın”

Avrupa futbolunun patronu UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin durumuyla ilgili olarak aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 55 üye ülkenin federasyon temsilcileriyle video konferans gerçekleştirirken, alınan yeni kararları iletti.

24 Nisan 2020 Cuma 21:04
“En geç Haziran ayında başlayın”

UEFA, tüm federasyonlardan liglerin en geç Haziran ayında başlamasını ve 3 Ağustos tarihinde bitirilmesini istedi. UEFA ayrıca, Haziran ayında liglerini başlatamayacak olan ülkelerin en geç 27 Mayıs tarihine açıklaması şartıyla play-off oynatmasını talip etti.

Toplantıda, liglerin yarıda kalma şartları da federasyonlara iletildi. Buna göre, yerel yetkililerin, sezonun Ağustos ayına kadar bitirilemeyeceğine karar vermesi ve ekonomik sorunların sezonu bitirmek için başa çıkılmaz noktaya gelmesi halinde ligler mevcut haliyle tescil edilebilecek.

(Spor Servisi)

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