En az 1 Nisan’a kadar seyirci yok

Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini ve futbol müsabakalarının 1 Nisan’a kadar seyircisiz oynanmaya devam edeceğini belirten TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Görüşmelerimiz her hafta devam ediyor. Son yaptığımız toplantıda 1 Nisan’a kadar herhangi bir şekilde seyircili oynatma diye bir şansımız yok.

1 Nisan’a geldiğimizde ki, bundan 45 gün sonra aşılama hızlı devam ediyor ve yeni aşılar gelmekte, 1 Nisan itibarı ile oturacağız ve bir değerlendirme yapacağız. 1 Nisan’dan sonraki maçlar seyircili oynanabilir mi oynanamaz mı? Veya UEFA’ya bildireceğiz ki, 29 Mayıs’ta oynayacağımız Şampiyonlar Ligi finalinde şu kapasiteyle oynatabiliriz diye bir fikir ortaya çıkarsa ki bunun kararını Sağlık Bakanı’yla beraber vereceğiz.

Eğer böyle bir karar varsa bunu UEFA’ya bildireceğiz. 29 Mayıs’taki Şampiyonlar Ligi’nde stadyumun hangi kapasiteyle seyircili oynanma durumunu hep beraber karar verip kendilerine bildireceğiz. Onun için 1 Nisan’ı beklemek durumundayız. İnşallah 1 Nisan’da yine bir araya geleceğiz. Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle ve bundan sonraki takvimimizin süreci nasıl olacağına kararını da beraber orada vereceğiz” dedi.

(Spor Servisi)