Emine Nisa Buz final biletini kaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Yarı Final Grup Birinciliği 7-8 Mart tarihleri arasında Samsun’da yapıldı. Ülke genelinden 150’e yakın sporcunun katılımı ile gerçekleşen yarı final maçlarında Çorum takımında 52 kiloda Emine Nisa Buz birinci, 40 kiloda Sudenaz Artan ve 32 kiloda Safra Bozkurt ikinci, 36 kiloda Sebahat Ceren Gülenç, 34 kiloda Abdulkadir Dinçer, 46 kiloda Musab Anıl Ünlü, 55 kiloda Fatih Tanur Coşkun ve 66 kiloda Oğulcan Koçboğa üçüncü olmayı başardı. Toplamda 8 madalya alan Çorum takımı takımlar sıralamasında ilk 3’ü 2 puanla kaçırırken, takım olarak Türkiye finallerine gidemedi. Ancak 52 kiloda birinci olan Emine Nisa Buz ferdi olarak 4-5 Nisan tarihleri arasında Karaman’da yapılacak olan finallerde Çorum’u temsil etmeye hak kazandı.

(Rıfat KARA)