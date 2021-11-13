Eksik çok, mazeret yok

2.Lig Kırmızı Grupta “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 13.hafta maçında yarın Manisa temsilcisi Somaspor’la deplasmanda karşılaşacak.

4 maçlık galibiyet serisinin ardından hafta içerisinde, sahasında Vanspor FK ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybeden Çorum FK, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğuna rağmen Soma’ya umutlu gitti. Deplasman kralı Çorum FK, özellikle iç sahada başarılı sonuçlara imza atan Somaspor’dan puan ya da puanlar alarak yoluna devam etmenin planlarını yapıyor.

Yarınki zorlu maç öncesinde Çorum FK’da tam 10 eksik bulunuyor. Halil İbrahim Sönmez ve Mehmet Gürkan Öztürk cezalı, Muhammet Fettahoğlu, Kıvanç Kaya, Seçkin Getbay, Muhsin Yıldırım, Batuhan Er, Berkay Can Değirmencioğlu, Salih Zafer Kurşunlu ve Mertcan Aşçı da sakatlıkları nedeniyle Soma maçının kadrosunda yer almıyorlar.

25 puanlı 3.sıradaki Çorum FK ile 21 puanlı 7.sıradaki Somaspor arasında yarın Soma Atatürk Stadı’nda oynanacak maçı Tekirdağ bölgesi hakemlerinden Mehmet Ali Özer yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta M.Ali Özer’in yardımcılıklarını Şanlıurfa bölgesinden Mehmet Özer ile İstanbul bölgesinden Sedat Etik yapacak. Yine İstanbul bölgesinden Batuhan Bayar ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

