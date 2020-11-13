Efelerin konuğu Zonguldak DSİ
Sezonun ilk maçında Ankara SGK’yı deplasmanda 3-1 yenerek sezona hızlı bir giriş yapan Sungurlu Belediyespor, yarın oynayacağı Zonguldak maçını da kazanarak galibiyet serisine devam etmek istiyor.
Spor 13.11.2020, 21:21
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 2.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Zonguldak DSİ ile karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk maçında Ankara SGK’yı iyi bir oyunla 3-1 mağlup eden Çorum’un efeleri aynı tarifeyi Zonguldak’a da uygulamak istiyor. Pazar günü (yarın) Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda Sungurlu Belediyespor ile Zonguldak DSİ arasında oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.
Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında, Yamanca Asansör Çankırı Birlikspor ile Ankara SGK, Anadolu Voleybol ile Ziraat Bankkart, TED Ankara Kolejliler ile TVF Spor Lisesi karşı karşıya gelecek.
(Spor Servisi)
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