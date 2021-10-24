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Efelerden mucize geri dönüş :3-2

Spor 24.10.2021, 18:34
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Efelerden mucize geri dönüş :3-2

TVF Spor Lisesi karşısında 2-0 geriye düşen Çorum’un efeleri mucize bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazanmayı başardı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 2.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda TVF Spor Lisesi'nin konuğu oldu. Cumartesi günü Ankara Beştepe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya kötü başlayan Çorum'un efeleri ilk seti 25-20 kaybetti. İkinci sette de bir türlü smaçlarda sayı alamayan Kırmızı-Siyahlılar bu seti de 3 sayı farkla kaybederek maçta 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette oyunun hakimiyetini elini alan Çorum temsilcisi iyi bir oyunla bu seti 25-18 kazanmayı başardı ve durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette de etkili oyununu devam ettiren Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bu seti de 25-18 kazanarak maçı final setine taşımayı başardı. Final setinin ilk bölümünde rakibin smaçlarına karşılık vermekte zorlanan Çorum temsilcisi ilk molaya 8-4 geride girdi. İkinci bölümde oyuna tekrar ağırlığını koyan Kırmızı-Siyahlılar yine üst üste bulduğu sayılarla rakibini 15-11 mağlup ederek maçtan 3-2 galip ayrılan taraf oldu.
Bu sonucun ardından 2'de 2 yapan Çorum temsilcisi puanını 5'e yükseltmeyi başarırken, ev sahibi TVF Spor Lisesi ise puanla tanışamadı. 

TVF SPOR LİSESİ: 2
ÇORUM BELEDİYESİ: 3

SALON: Ankara Beştepe.
HAKEMLER: Selçuk Vural, A.Esra Zeybek.
TVF SPOR LİSESİ: Selman, Berat, Alper, A.Eren, Savaş, Muharrem, Yiğit, Onur, Uğur, İsmail, Mert, Bahadır, Mansur.
ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ: Sercan, Murat, Okan, Koray, Taha, Berkcan, Mehmet, Berke, İlker, Soner, Ali, Doğan, Emirhan.
SETLER: 25-20, 25-22, 18-25, 18-25, 11-15.
(Rıfat KARA)
 

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