Flaş HaberÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Efelerden bir takviye daha
Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi’nde mücadele edecek olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde, transfer çalışmaları çerçevesinde kadroya bir oyuncu daha dahil edildi.
Spor 30.05.2022, 19:21
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Daha önce, Alanya Belediyespor’dan 23 yaşındaki kanat hücum oyuncusu Mustafa Susam ve 24 yaşındaki pasör Kaan Atmaca, Malatya Büyükşehir Belediyespor’dan 28 yaşındaki smaçör Yiğit Onaylı, Ordu Akkuş Belediyespor’dan 23 yaşındaki orta oyuncusu Batuhan Karaca, Haliliye Belediyespor’dan 22 yaşındaki pasör Tarık Öztekin ve Mardin Yeni Kızıltepaspor’dan 23 yaşındaki smaçör Kadir Gürkan Uz’u katan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Akkuş Belediyespor’dan Murat Çakmak’la anlaşmaya vardı.
33 yaşındaki smaçör Murat Çakmak, daha önce Fenerbahçe, Düzce Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ve son olarak geçen sezon Akkuş Belediyespor’da oynadı.
(Hüseyin AŞKIN)
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