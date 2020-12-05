Efelerde parola galibiyet

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 5.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda Yamanca Asansör Çankırı Birlikspor ile karşılaşacak. Sezona Ankara SGK ve Zonguldak DSİ’yi mağlup ederek başlayan Çorum temsilcisi daha sonra önce TVF Spor Lisesi’ne daha sonra da Ziraat Bankkart’a yenildi. Bu yenilgilerin ardından zirveden uzaklaşan Çorum’un efeleri yarın Çankırı Birlikspor’u deplasmanda yenerek yeniden üst sıralara tırmanmak istiyor. Yamanca Asansör Çankırı Birlikspor ile Sungurlu Belediyespor arasında Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında, Ziraat Bankkart ile Zonguldak DSİ, Anadolu Voleybol ile TED Ankara Kolejliler ve SGK ile TVF Spor Lisesi takımları kozlarını paylaşacak.

(Spor Servisi)