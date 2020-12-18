Efeler kritik dönemeçte

İlk yarının son hafta maçında Ankara temsilcisi TED Kolejliler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Sungurlu Belediyespor’da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 7.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda TED Ankara Kolejliler ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sahasında ligin namağlup takımlarından Anadolu Voleybol’u 3-2 mağlup eden Çorum’un efeleri aynı tarifeyi bir diğer Ankara temsilcisi TED Kolejliler’e uygulamak istiyor. 15 puanlı TED Ankara Kolejliler ile 11 puanlı Sungurlu Belediyespor arasında Beştepe Spor Salonu’da oynanacak karşılaşma yarın saat 13.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Ziraat Bankkart ile SGK, Anadolu Voleybol ile Zonguldak DSİ ve Çankırı Birlikspor ile TVF Spor Lisesi takımları kozlarını paylaşacak.

Erkekler 2.Lig 2.Grup’ta oynanacak 7.hafta maçlarının ardından ilk yarı sona erecek. Lig’de ikinci yarı heyecanı ise 24 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.

(Spor Servisi)