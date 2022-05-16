Efeler, ikinci transferi de Alanya’dan yaptı.. Kaan Atmaca da Çorum Belediye’de
Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi’nde mücadele edecek olan Çorum Belediyesi Gençlikspor’da, transfer çalışmaları hız kazandı. Kanat hücum oyuncusundan sonra, bir de pasörle prensip anlaşmasına varıldı.
Spor 16.05.2022, 22:22
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Geçtiğimiz hafta, Alanya Belediyespor’dan, 1999 doğumlu, 1,95 santimetre boyundaki kanat hücum oyuncusu Mustafa Susam’la anlaşan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yönetimi, aynı takımdan pasör Kaan Atmaca ile de el sıkıştı. 24 yaşında, 1,86 santimetre boyundaki pasör oyuncu, daha önce Gümüşhane Torul Gençlik, Giresun Bulancak Belediye, Ordu Akkuş Belediye ve en son geçen sezon da Antalya Alanya Beledieyspor’da oynadı.
Çorum Belediye’nin, transferleri devam edecek.
(Hüseyin AŞKIN)
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