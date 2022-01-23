Efeler Halkbank’ı rahat geçti: 3-0

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grup 14.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda Ankara temsilcisi Halkbank’ın konuğu oldu. Saat 15.30’da Ankara Beştepe Voleybol Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Çorum’un efeleri ilk seti 25-13, ikinci seti 28-26 ve son seti de 25-15 maçı da 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Çorum’un efeleri puanını 30’a yükseltirken, ev sahibi Halkbank ise 10 puanda kaldı.

(Ömür SOYTEMİZ)

