Efeler Çankırı’dan 3 puanla döndü: 3-0
Sungurlu Belediyespor Çankırı Birlikspor’u deplasmanda 3-0 yenerek 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi.
Spor 06.12.2020, 21:31
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Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 2.Grup 5.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda Yamanca Asansör Çankırı Birlikspor’un konuğu oldu. Çankırı Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu’nda saat 14.00’de başlayan maçta baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Çorum’un efeleri sahadan 26-24, 25-21 ve 25-19’luk setlerle 3-0 galip ayrılan taraf oldu.
Bu sonucun ardından konuk Sungurlu Belediyespor puanını 9’a yükseltirken, Çankırı temsilcisi henüz puanla tanışamadı.
(Spor Servisi)
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