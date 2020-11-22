Efeler Ankara’dan puansız döndü: 0-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 3.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda Ankara temsilcisi TVF Spor Lisesi’nin konuğu oldu. Beştepe Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayan karşılaşmanın ilk setinde fazla varlık gösteremeyen Çorum’un efeleri ilk seti 25-13 farklı kaybetti. İkinci sette oyuna ortak olan Sungurlu Belediyespor son bölüme kadar dengede götürdüğü seti 4 sayı farkla kaybederek maçta 2-0 geriye düştü. Son sette de oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi TVF Spor Lisesi seti 25-16, maçı da 3-0 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından ev sahibi TVF Spor Lisesi puanını 3 yaparken, Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ise 6 puanda kaldı.

(Spor Servisi)