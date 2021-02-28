Efeler Ankara’dan eli boş döndü: 0-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 13.hafta maçında Sungurlu Belediyespor Ankara’da Anadolu Voleybol ile kozlarını paylaştı. Beştepe Spor Salonu’nda saat 15.30’da başlayan karşılaşmanın ilk setine iyi başlayamayan Çorum’un efeleri son bölümde farkı indirmesine rağmen ilk seti 25-17 kaybetti. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan Çorum temsilcisi başa baş götürdüğü setin son bölümünde yaptığı basit hatalar sonucu bu seti de 25-23 kaybetti. Üçüncü sette de rakibin iyi oyununa bir türlü karşılık veremeyen Kırmızı-Beyazlılar seti 25-20 maçı da 3-0 kaybetti.

Bu sonucun ardından Sungurlu Belediyespor 16 puanda kalırken, ev sahibi Anadolu Voleybol 34 puana yükseldi.

(Spor Servisi)