Efeler, 2.Lig hayallerine galibiyetle veda etti: 3-1

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü final grubu son maçında Ankara temsilcisi Karşıyaka İdman Yurdu’nu 3-1 yenerek grubu ikinci sırada tamamladı ve 2.Lig hayallerine veda etti.

Tokat’ta düzenlenen Erkekler Bölgesel Voleybol Ligi final grubunda heyecan dün oynanan son maçların ardından sona erdi. İlk maçında Erzincan Yurdum Gençlikspor’u 3-0’la geçen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ikinci maçında Samsun temsilcisine 3-0 mağlup olmuştu. Samsun mağlubiyeti ile 2.Lig’e yükselme umudunu zora sokan Çorum temsilcisi son maçında Ankara temsilcisi Karşıyaka İdman Yurdu ile karşı karşıya geldi. Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda saat 11.00’de oynanan karşılaşmaya kötü başlayan Çorum’un efeleri ilk seti 25-23 kaybederek maçta 1-0 geriye düştü. İkinci sette toparlanan Çorum temsilcisi Hasan Serhat’ın file dibindeki etkili oyunu ile bu seti 9 sayı farkla kazanarak eşitliği sağladı. Üçüncü ve dördüncü setlerde rakibine oranla daha iyi bir oyun ortaya koyan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü seti 25-17, dördüncü seti de 25-20 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından 6 puana ulaşan Çorum temsilcisi, Samsun Voleybol’un Erzincan’ı mağlup etmesi ile birlikte grubu ikinci sırada tamamlayarak 2.Lig hayallerine veda etti.

ÇORUM BELEDİYESİ: 3

ANKARA KARŞIYAKA: 1

SALON: Tokat Hüseyin Akbaş.

HAKEMLER: Ali Özüpak, A.Fırat Dicle.

ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ: M.Taner, Tolga, M.Batuhan, Murat, Mert, H.Serhat, Bilal, Altuğ, Berkcan, Ersin, Mustafa, Atacan, Doğan.

ANKARA KARŞIYAKA İDMAN YURDU: Tahsin, Mehmet, Kudret, Murat, Mustafa, Osman, Hasan, Tunay, Alperen, Batuhan, Özgür, Yunus, Mert, Temel.

SETLER: 23-25, 25-16, 25-17, 25-20

(Spor Servisi)



