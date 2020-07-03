“Dünya büyük bir krizle boğuşurken biz Çorum’a büyük yatırımlar alıyoruz”

Sadece Türkiye’de değil, son 3-4 yıldır Dünya’da büyük bir ekonomik kriz yaşandığına işaret eden milletvekili Erol Kavuncu, “Bu global ekonomik ve pandemi krizinde tüm yatırımlar dip yapmışken, biz Çorum’a milyonluk yatırımlar yapıyoruz” dedi.

Sadece Çorum merkeze değil, ilçelere de birçok tesis kazandıracaklarını kaydeden Kavuncu, “Bugün burada muhteşem bir eserin gölgesinde tarihi bir gün yaşıyoruz. Bir yıl önce ödeneksizlikten ‘eyvah, öldük, bittik, iflas ettik. Bu stadı nasıl bitireceğiz? Stat kucağımızda kaldı’ diye düşünürken, bu borçları kapatıp 300 milyon liraya yakın spor yatırımı kazandırdık elhamdülillah.

Bu yatırımları Çorum’umuza kazandırmamıza katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Spor Bakanımız, milletvekili arkadaşlar, Valimiz, Belediye Başkanımız ve il başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“ÇORUM’A İLK KEZ BU KADAR BÜYÜK BİR YATIRIM YAPILDI”

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, hafta başında Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Çorum’a yapılan gençlik ve spor yatırımlarının Çorum tarihinin en büyük yatırımları olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın evsahipliğinde yeni statta düzenlenen spor yatırımlarının tanıtım toplantısında konuşan Erhan Akar, “Çok güzel bir stat açıldı. Çorum ilk kez bu kadar büyük bir spor yatırıma aldı. Sanırım Gençlik ve Spor Bakanımız yatırımların 69 milyon lira tutarında olduğunu açıkladı.

Bu yatırımların Çorum’a yapılmasındaki katkılarından dolayı Başta Cumhur Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız, Valimiz, milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“ÇORUM’A ÇOK CİDDİ YATIRIMLAR YAPILIYOR”

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ercan Daştan, Çorum’a yapılacak olan spor yatırımlarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, çok önemli yatırımlar aldıklarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklanan spor yatırımlarıyla Çorum’un çehresinin değişeceğini kaydeden Daştan, “Milyonlarla telaffuz edilen çok ciddi yatırımlar bunlar. Bu yatırımlar Çorum’un sosyal ve spor hayatına büyük katkı sağlayacak.

Bu tesislerin Çorum’a kazandırılmasındaki katkılarından dolayı Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Spor Bakanımız, Valimiz, milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız ve Spor İl Müdürümüz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.