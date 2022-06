Down Sendromlular Atletizm Milli Takımımız Dünya Şampiyonu

Dünya şampiyonasına Çorum’da hazırlanan Down Sendromlular Atletizm Milli Takımımız, Çekya’ya hareket etmeden önce Çorum Belediyesini ziyaret etmişlerdi. Dualarla Çorum’dan uğurlanan Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı 20 Haziranda başlayıp, 24 Haziran'da sona eren Dünya Şampiyonası'nda 10 altın, 10 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 30 madalya kazanarak rekor kırdı.

Milli takımda yer alan Çorumlu sporcu Kardelen Demir ise 1500 metre koşuda ve 1500 metre yürüyüşte bronz madalyanın sahibi oldu. Çorumlu sporcu Merve Peker ve Benay Balcı’dan oluşan Özel Sporcular Down Masa Tenisi Milli Takımı ise Dünya ikincisi oldu.

Şampiyonada milli takım sporcusu Emirhan Akçakoca, 100 metrede 14.35’lik derecesi ile Dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Emirhan Akçakoca, toplamda 9 madalya kazanarak Cumhuriyet tarihinde bir Dünya Şampiyonası'nda en fazla madalya kazanan Türk sporcu olarak kırılması zor bir rekora imza attı.