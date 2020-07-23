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Doğan’a üstün başarı belgesi

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Orta Karadeniz Bölgesi bilgilendirme toplantısında temsilci Ali Doğan’a üstün başarı ödülü verildi.

Spor 23.07.2020, 19:37
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Doğan’a üstün başarı belgesi

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Orta Karadeniz Bölgesi bilgilendirme toplantısında emeği geçenleri unutmadı. 2015 yılından bu yana TMVFL’de Orta ve Batı Karadeniz Bölge temsilciliği görevini yürüten hemşehrimiz Ali Doğan’a Federasyon Başkanı Kenan Gürsu tarafından üstü başarı plaketi verildi.

(Spor Servisi)

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