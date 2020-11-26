Dodurga’ya sentetik saha

2.Amatör Küme’de mücadele etmesine rağmen iç saha maçlarını Dodurga’da saha olmaması nedeniyle Çorum’da oynayan Dodurga’da sentetik saha sorunu çözüme kavuşuyor. İlçeye yapılacak sentetik futbol sahası için imzalar dün Spor Toto Genel Müdürlüğü’nde atıldı. Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın ve Spor Toto Başkanı Bünyamin Bozgeyik protokolü imzaladılar. Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ilçeyi ziyaretinde verdiği söz doğrultusunda ilk olarak sentetik çim saha için imzanın atıldığını söyledi. Aydın, nizami ölçülerde futbol sahası soyunma odası ve 500 kişilik tribün yapımı için 2.750 bin liralık ödenek ayrıldığını belirterek “TKİ’den devraldığımız tesis içinde yapılacak olan sahayı yeni sezona yetiştirmek için en kısa sürede ihale sürecini tamamlayacağız ve çalışma başlayacak. Dodurga gençliği artık futbol maçlarını kendi sahasında oynayacak ve çalışma yapacak. Ayrıca ilçeye yaptıracağımız Spor Salonu içinde ilk etap 2 milyon 500 bin lira ödenek ayrıldı. Yan yana yapacağımız futbol sahası ve spor salonunu tamamladığımızda ilçemiz spor tesis anlamındaki en büyük eksiğini gidermiş olacağız. Bakanımızın sözü var tesisler tamamlandığında açılışı için Dodurga’ya gelecek” ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)