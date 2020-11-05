Dodurga’da ki yüzme havuzları yenileniyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatı ile Dodurga’da bulunan yüzme havuzlarının yenilenecek. Konu hakkında açıklama yapan Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, 20 yıldır çürümeye terkedilen yüzme havuzları için önümüzdeki günlerde bakanlıktan bir ekibin gelerek havuzda incelemelerde bulanacağını söyledi. Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) arazisi ile ilgili somut adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayan Aydın, “Belediyemize tahsis edilen yüzme havuzunun yenilenerek vatandaşlarımızın hizmetine açmak için yoğun çaba harcıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Çorum’a gelen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na durumu anlatmıştım. Kendisi de gerekeni yapacaklarını söylemişti. Önümüzdeki günlerde bakanlıktan gelecek uzman ekibin incelemelerinin ardından tadilat veya yeniden yapılmasına karar verilecek” dedi.

20 yıldır atıl durumdaki tesisin Dodurga’ya kazandırılmasında başta Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya’ya teşekkür eden Başkan Aydın, tesisin Çorum merkez başta olmak üzere çevre ilçelere de hizmet verecek kapasitede olduğunu da altını çizdi.

(Spor Servisi)