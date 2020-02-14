Dişe diş prova

Tesisler 2 No’lu Saha’da Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde saat 11.00’de başlayan antrenmana tüm futbolcular katıldı. Gruplar halinde düz koşu ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Yarı sahada hücum varyasyonları üzerine yapılan taktik çalışmanın ardından Zonguldak Kömürspor maçının provası niteliği taşıyan çift kale maça geçildi. Tecrübeli teknik adam çift kale maçta turuncu takımda, Reşat, Osman, Mete, Oktay, Nafican, Batuhan, Volkan, Muhammed Çoban, Burak, Murathan ve Kıvanç’a, yeşil takımda ise, Onur, Talha, Murat, Mehmet, Ertuğrul, Kerem Çağatay, Fatih, Rıdvan, Mikail, Mert ve Şaban’a görev verdi. Gol yollarında fazla üretken olunmayan çift kale maçta orta sahadaki dişe diş mücadele dikkat çekerken, maçı Fatih Şerifoğlu’nun attığı golle yeşil takım 1-0 kazandı.

Çorum Futbol Kulübü’nde Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenmanla kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)