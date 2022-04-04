“Desteğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var”
Çorum FK Sportif Direktörü Yakup Ateş, son Ankaraspor galibiyetiyle play-off şanslarının iyice arttığına dikkat çekerken, “Puan farkı 7 iken de bu takımın Play-Off’a kalacağına inanıyorduk. Şimdi, şansımız iyice arttı. Play-Off’u çok istiyoruz. Kalan maçların hepsi final. Bu hafta Trabzon’la çok kritik bir maça çıkacağız. Çorum’un, tüm katmanlarıyla desteğini bekliyoruz. Desteğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Tüm taraftarlarımızı ve Çorumluları, Pazar günkü maçta tribünde görmek istiyoruz” dedi.
2.Lig Kırmızı Grupta, ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, 33.hafta maçında konuk olduğu Ankaraspor’u 2-1 yenerek play-off potasıyla puan farkını 1’e indirirken, Pazar günü 1461 Trabzon’la oynanacak maç daha da önem kazandı. Kırmızı-siyahlı ekip, bugündün itibaren 1461 Trabzon maçının hazırlıklarına başlayacak olup, Sportif Direktör Yakup Ateş, kritik maç öncesinde birlik ve destek çağrısında bulundu.
Somaspor’dan sonra Ankaraspor’u da yenip ilk 5 şanslarını artırdıklarını kaydeden Yakup Ateş, “ Tüm şanssızlıklara, tüm eksiklere rağmen, özellikle son 2 haftada aldığımız galibiyetlerle hedefe iyice yaklaştık. Puan farkı 7 iken de bu takıma güvendiğimizi ifade etmiştik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. İyi bir takımız ve Play-Off’u çok istiyoruz.
Takımımız, sahada gerekli sonuçları alıyor. Pazar günü, 1461 Trabzon’la çok kritik bir maça çıkacağız. Artık her maç bir final. Trabzon maçı da finallerden biri. Buradan, taraftarlarımıza ve tüm Çorum halkına seslenmek istiyorum. Pazar günü tribünleri dolduralım. Desteğe çok ihtiyacımız var. Artık, küskünlükleri, dargınlıkları bir kenara bırakalım. Kimin eteğinde ne taş varsa, sezon sonunu beklesin. Şimdi destek zamanı.
Play-off için çok ciddi bir şansımız var. Bu şansı iyi değerlendirip, hedefe ulaşmak istiyoruz. Bu yüzden, Çorum’un, tüm katmanlarıyla birlikte desteğine ihtiyacımız var. İnşallah, sezon sonunda hep birlikte hedefe ulaşmanın sevincini yaşayacağız” şeklinde konuştu.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|28
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Barcelona
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Sevilla
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Espanyol
|30
|37
|12. Celta Vigo
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|30
|29
|17. Cadiz
|30
|28
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22