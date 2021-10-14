Ders: Bayburt maçı

Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 14.00’te başlayan antrenmana, sakatlıkları bulunan Muhammet Fettahoğlu, Kıvanç Kaya, Seçkin Getbay, Hasan Küçcük ve Muhsin Yıldırım katılmadı. Murat Yıldırım ve Berkay Can Değirmencioğlu ise salonda kuvvet çalışması yaptı.

Teknik direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde ısınma ile başlayan antrenman, pasa dayalı 3 takımlı oyunla devam etti. Teknik patron Ahmet Yıldırım antrenmanın son bölümünde, yarı sahada Bayburt Özel İdare maçının taktiğini içeren oyun oynattı. Antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Bayburt Özel İdare maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Hüseyin AŞKIN)

