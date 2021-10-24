Derbinin galibi Osmancık: 3-0

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 2.hafta maçında Çorum'un iki güzide kulübü Çorum Voleybol Spor Kulübü ile Osmancık Belediyespor Çorum'da kozlarını paylaştı. Dün saat 13.00'de Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maça Osmancık Belediyespor iyi başladı. File dibinde Irmak Deniz ve Doğa Yağmur'un etkili oyunu ile Osmancık Belediyespor ilk seti 9 sayı farkla kazandı. İkinci sette de iyi oyununu devam ettiren Kırmızı-Beyazlılar bu seti de 25-13 kazanarak maçta 2-0 öne geçmeyi başardı. Üçüncü sette toparlanmaya çalışan Çorum Voleybol'a sayı izni vermeyen Osmancık temsilcisi bu seti de 25-20 maçı da 3-0 kazanarak ilk galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor 3 puana yükselirken, Çorum Voleybol ise 3 puanda kaldı.

ÇORUM VOLEYBOL: 0

OSMANCIK BELEDİYE: 3

SALON:Atatürk.

HAKEMLER: Hasan Olgun, Hasan Öztürk.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Öykü, Nezir Naz, Zeynep Dila, Helin, Tuğçe, Ebru Sıla, Begül, Sıla Gök, Berin, Buse, Gözde, Çiğdem, Doğa, Müge.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: İlayda, Zerda, Yaren Bıyıklı, Yaren Aksu, Beyzanur, Gizem, Doğa Yağmur, Irmak Deniz, Sevgi, Haticenur, Yasemin, Esra.

SETLER: 16-25, 13-25, 21-25.

(Rıfat KARA)

