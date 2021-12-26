Derbide kazanan Osmancık: 3-0

Sultanların derbisinde kazanan taraf 3-0’lık skorla Osmancık Belediyespor oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 11.hafta maçında Çorum'un iki temsilcisi Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol Spor Kulübü Osmancık'ta karşı karşıya geldi. Osmancık İlçe Spor Salonu'nda saat 14.00'de başlayan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Osmancık'ın sultanları maçı 25-16, 25-14 ve 25-12'lik setlerle 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor puanını 14'e yükseltirken, Çorum Voleybol ise 10 puanda kaldı.

OSMANCIK BELEDİYE: 3

ÇORUM VOLEYBOL: 0

SALON: Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Hasan Olgun, Hasan Öztürk.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: İlayda, Zehra, Yasemin, Buse, Yaren Aksu, Beyzanur, Gizem, Yağmur, Edagül, Yaren Bıyıklı, Sevgi, Esra, Neriman.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Öykü Songül, Nehir, Zeynep, Elif, Helin, Tuğçe, Şevval, Sıla Kırık, Sıla Gök, Buse, Çiğdem, Öykü Canbaz, Doğa, Müge.

SETLER: 25-16, 25-14, 25-12.

(Rıfat KARA)

